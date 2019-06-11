Счетная палата: реорганизация МЧС идет с нарушениями трудового законодательства

При реорганизации структуры МЧС в России нарушается трудовое законодательство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила зампред Счетной палаты РФ Вера Чистова, выступая сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«МЧС проводит реорганизационные процедуры внутри структуры, ликвидируются региональные центры МЧС, – напомнила она, отметив позитивные изменения в части финансового обеспечения, что позволяет сделать прозрачными денежные потоки и обеспечить контроль за закупками. – Мы предупреждаем, что эти процедуры сопровождаются нарушениями трудового законодательства».

Чистова сообщила, что в Счетную палату поступают жалобы на снижение надбавок, незаконные передвижки по службе и другие нарушения.

«Прошу уделить этому внимание», – обратилась она к министру МЧС Евгению Зиничеву.

Кроме того, отметила зампред Счетной палаты, обеспокоенность вызывает и ситуация с замороженными недостроями системы МЧС – в этом списке значится более 200 объектов на 23 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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