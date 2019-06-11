Сенатор упрекнул журналистов за «выборочную» солидарность

Российским журналистам следует проявить такую же сплоченность, как в «деле» Ивана Голунова, и в ситуации с задержанием в Киеве главного редактора РИА «Новости – Украина» Кирилла Вышинского. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня на пленарном заседании в Совете Федерации сенатор от Пермского края Алексей Пушков. При этом он подчеркнул, что «свобода слова в России находится на достаточно высоком уровне».

Пушков упрекнул российских журналистов за то, что проявленная ими принципиальность стала, по его мнению, выборочной, и коснулась только ситуации с Иваном Голуновым. «Некоторые СМИ, которые сейчас активно выступают в защиту Голунова, совершенно не выступали, или выступали формально по делу Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по сфабрикованным обвинениям, – заявил Пушков. – Хотелось бы, чтобы мы видели такую же солидарность наших СМИ с теми журналистами, которые арестованы за пределами нашей страны. Тем более, что Кирилл Вышинский являлся сотрудником нашего информационного агентства».

При этом Пушков признал, что доказательства, собранные полицией по «делу» Голунова, вызывают закономерные вопросы. В частности, ситуация с опубликованными МВД фотографиями, которые, как выяснилось, были сделаны вовсе не в квартире Голунова, «не может не вызывать серьезные сомнения в правомерности действий [сотрудников полиции]». Сенатор заявил, что комиссия Совета Федерации по информационной политике будет держать расследование на контроле.

При этом Пушков назвал находящейся на высоком уровне ситуацию со свободой слова в России. «В западных СМИ это дело начинают подавать как начало скоординированной атаки на свободу слова в России, – обратил внимание Пушков. – Я думаю, что это, безусловно, не так. Нет никаких подтверждений этим обвинениям. Более того, совместное выступление нескольких ведущих СМИ показывает, что никто не закрывает эту тему, ее обсуждение ведется абсолютно свободно. Это подтверждает, что у нас в стране свобода слова находится на достаточно высоком уровне».

Напомним, Кирилла Вышинского в Киеве обвиняют в совершении госизмены и подрывной информационной деятельности против Украины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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