Марш в защиту журналиста Голунова: мэрия Москвы жалуется в прокуратуру

Правительство Москвы намерено обратиться в прокуратуру в связи с запланированным на 12 июня маршем в защиту журналиста Ивана Голунова. Как заявил вице-мэр Москвы Александр Горбенко, инициаторы акции не идут со столичными властями.

«Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя – это серьезный вопрос», – сказал Горбенко в комментарии «Интерфаксу».

Ранее в Кремле заявили, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня – Дня России. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение по поводу маршей в поддержку журналиста – это прерогатива городских властей.

До этого ряд журналистов заявил в соцсетях о намерении провести в День России марш в центре Москвы в поддержку Ивана Голунова, которого полиция обвиняет в покушении на сбыт наркотиков. «Мы не ведем переговоров с мэрией, мы предложили поговорить публично в эфире «Дождя», – сказал «Интерфаксу» один из инициаторов марша в поддержку журналиста муниципальный депутат московского округа «Хамовники» Илья Азар. Также он заявил, что с ним никто из мэрии сегодня не связывался и не предлагал альтернативное место и время для марша.

Ранее инициаторы марша за свободу Ивана Голунова выпустили заявление. «Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире «Дождя» 11 июня. Мы надеемся, что мэрия сделает все для обеспечения безопасности участников акции, и по-прежнему готовы на публичную встречу», – говорится в заявлении инициаторов акции.

Сегодня представитель МВД Станислав Колесник также заявил, что полиция окажет содействие органам власти в обеспечении безопасности массовых мероприятий, которые могут пройти в Москве в связи с делом Голунова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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