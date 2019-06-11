«Головотяпство» или провокация: Матвиенко высказалась о задержании журналиста Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывающими недоверие общества к силовым структурам. «Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», – заявила она.

Глава верхней палаты российского парламента обратила внимание на допущенные правоохранительными органами нарушения. «Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам – что самое плохое в этой истории, на мой взгляд», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, «много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы: почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы фотографии из другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск, почему по время обыска он не присутствовал (это требуется по всем процессуальным нормам)?»

Как сообщал «Новый День», журналист «Медузы» был задержан в центре Москвы 6 июня. Правоохранительные органы обвинили его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и оправил журналиста под домашний арест.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Защита журналиста заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции. На 12 июня в Москве намечен марш в защиту журналиста. Акция пока не согласована столичными властями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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