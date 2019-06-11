Сотрудникам МЧС повысят зарплату: минфин РФ выделил «смешную сумму»

Сотрудникам МЧС России повысят зарплату. Увеличение оплаты труда запланировано как для действующих сотрудников подразделений, так и гражданских специалистов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр МЧС РФ Евгений Зиничев, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«Для сотрудников реагирующих подразделений МЧС подготовлены предложения по повышению размеров оплаты труда, – сообщил Зиничев. – Предложения поддержаны руководством страны, даны соответствующие поручения Минфину России. Планируется увеличить зарплату как сотрудников, то есть людей в погонах, так и работников, гражданских специалистов, выполняющих в одном коллективе одинаковые задачи, связанные с риском для жизни».

При этом, отметил министр, в существующих условиях обеспечить жильем сотрудников МЧС России получится не ранее, чем через 35 лет.

В ответ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала срочно повысить зарплату спасателям хотя бы до 32 тысяч рублей в месяц. Необходимые поправки следует внести уже в бюджет на 2019 год, подчеркнула она. При этом сумму, которую выделил на эти цели Минфин – 3,3 млрд рублей – Матвиенко назвала смешной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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