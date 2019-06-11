«Это страшные цифры»: министр Зиничев признал крупные проблемы в МЧС

В России 12% населенных пунктов, в которых проживает три миллиона человек, находится вне зон прикрытия пожарной охраны, а сама служба работает в условиях нехватки техники. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр МЧС Евгений Зиничев, выступая сегодня в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Территориальными подразделениями различных видов пожарной охраны прикрыто около 139 тысяч населенных пунктов с численностью населения 144 млн человек, – уточнил он. – При этом подразделения всех видов пожарной охраны дислоцированы только в 10% населенных пунктов, а около 80% – не имеют собственной пожарной охраны, но находятся в зоне прикрытия. 12% населенных пунктов страны с населением в 3 млн человек вообще находятся вне зон прикрытия».

Глава МЧС подчеркнул, что ежедневно в России происходит 1300 пожаров, на которых гибнет 20 человек. «И это с нашими демографическими проблемами», – отметил он. Одна минута пожара приводит к прямому материальному ущербу в 4 тысячи 300 рублей, а годовой ущерб достигает 22 млрд рублей.

Подразделения МЧС вынуждены работать в условиях нехватки техники. Ежегодное сокращение лимитов на материально-техническое оснащение МЧС России привело к тому, что сегодня почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс и требует замены. «Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то реальное обеспечение техникой составляет всего 58%», – пояснил Зиничев, отметив, что потребность в современных образцах техники составляет более 18 тысяч единиц.

Кроме того, существующая численность авиации недостаточна, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно явно ощущается недостаток в тяжелых транспортных самолетах, а для организации дежурства нужно хотя бы по одному вертолету в каждом субъекте РФ. «В связи со снижением финансирования плановые ремонты вертолетов в 2017 и 2018 годах не проводились, – сообщил министр. – Поддержание летной готовности осуществлялось за счет эксплуатации исправных агрегатов».

При этом, по данным всемирного центра пожарной статистики, по числу пожаров Россия находится в четвертом десятке стран. США в этом рейтинге занимает 12 строчку, однако по числу погибших при пожарах США находятся на 22 месте, а Россия на втором из 194 стран. «Это страшные цифры», – подытожил Зиничев.

Выслушав министра, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила министра за честный доклад, и подчеркнула, что ситуацию в МЧС необходимо менять. «Пора говорить с Минфином о том, что нельзя относиться к такому министерству по остаточному принципу», – заявила она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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