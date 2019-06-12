«Крепостная» Россия: Силуанов призвал относиться к бизнесменам, как к «господам»

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России нужно воспринимать бизнесменов, «как господ», и подчеркнул, что правительство намерено пересмотреть все регламенты в отношении предпринимателей с советских времен. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», высокопоставленный чиновник заявил, выступая накануне на закрытии Примаковских чтений в Москве.

«Общее понимание таково, что нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам. Если вкладываешь собственные ресурсы, ты идешь на риск. Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле. Это одна из целей наших национальных проектов», – сказал Силуанов.

Глава минфина пояснил, что рост экономики все-таки недостаточен, и отметил, что в правительстве сейчас делают ставку на инвестиции частного бизнеса. «Экономика растет, но растет низкими темпами и одной макроэкономической стабилизации недостаточно, чтобы темпы роста были выше мировых – такое поручение нам дал президент и его мы отрабатываем. Мы прекрасно понимаем, что рост за счет одних государственных вложений невозможен, потому задача правительства заключается в том, чтобы привлечь ресурсы бизнеса – как российского, так и иностранного для того, чтобы создавать новые рабочие места. Это и даст новое качество роста», – заявил Силуанов.

«Но просто же так не заставишь вкладывать инвестиции, нужна маржинальность и уверенность в том, что вложения окупятся. Задача правительства сейчас заключается в том, чтобы создать у инвесторов уверенность, чтобы бизнес в России чувствовал себя комфортно», – подчеркнул первый вице-премьер.

В этой связи он в очередной раз отметил, что кабинет министров рассчитывает увеличить долю среднего и малого предпринимательства в ВВП страны, чтобы обеспечить своего рода «подушку безопасности» для экономики. «Мы все привыкли, что у нас экономика сырьевая, что большую часть составляют предприятия, которые ориентированы на добычу энергоресурсов, экспорт. В этом наша сила – у нас богатая страна, и беда – у нас еще не диверсифицированная экономика и любое изменение внешней конъюнктуры сразу бьет по доходам», – обратил внимание министр и пояснил, что в этой ситуации кабинет министров планирует снизить ставку по кредитам.

Примечательно, что снижением ставки власти также планирует развивать экспорт. «Все потребить внутри нашей страны мы не можем, поэтому наша задача – продвигать продукцию на внешнем рынке, снижая стоимость кредита. Снижение инфляции произошло, но ставки высокие – это является основной проблемой, в том числе для экспортеров», – сказал Силуанов.

Чтобы бизнес себя лучше чувствовал, правительство также готовит «регуляторную гильотину», отметил также он. «Накопилось так много регуляторных требований, что сложно вести бизнес. У нас будет проведена так называемая регуляторная гильотина, в которой мы откажется от всех старых требований. Мы пересмотрим старые решения, которые мешали бизнесу, останутся лишь те, которые будут содействовать. Налоговое законодательство не будет меняться. Мы говорили, что шесть лет не трогаем налоги, но этого мало, нам нужно сказать, что мы технологически не будем применять более жёсткие требования к стандартам. Инвестировав деньги, получаешь стабильность. Инвестировал деньги, запустил производство – получил льготы по налогам. В таком ключе мы ведем диалог с предпринимателями», – заверил Силуанов.

Первый вице-премьер также напомнил о создании зон со специальным режимом налогообложения – своего рода внутренних офшоров, которые созданы, чтобы получив прибыль, предприниматели не выводили капитал заграницу. Для зарубежного бизнеса правительство также планирует создавать благоприятные условия, заверил Силуанов.

При этом он отметил, что возвращение иностранного капитала в Россию идет медленнее, чем хотелось бы. «Санкции влияют на динамику инвестиций, особенно иностранных. С другой стороны, доходность, какая есть в России – поди поищи в других странах, в том числе развивающихся», – отметил он.

Силуанов обратил внимание, что пока инвесторы скупают в основном ценные бумаги. «Наши государственные бумаги пользуются большим спросом у иностранцев. Иностранные инвесторы возвращаются на финансовый рынок, но пока не идут в рынок реальный, а экономика – от реальных вложений. Потому принимать решения нужно сейчас», – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал «Новый День», уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов в рамках ПМЭФ подчеркнул, что нельзя говорить о росте ВВП, о росте инвестиций, если «у вас рост налогов – плюс два процента НДС, и это при профиците бюджета под 3 трлн рублей». «Нельзя говорить о том, что будут расти инвестиции, если растут тарифы на базовую продукцию естественных монополий двузначными цифрами, и никак мы не можем реализовать реформу установления этих тарифов», – подчеркнул Титов и отметил, что уже в ближайшей перспективе страну ожидает рецессия при сохранении правительством РФ нынешней экономической политики.

Действительно, не совсем ясно, как в условиях рыночной экономики, где предложение рождает спрос потребителя, правительство планирует привлекать инвестиции – по оценкам экспертов и экономистов, реально располагаемые доходы населения в РФ падают шестой год подряд.

В то же время, по информации ЦБ, уровень закредитованности населения России приблизился к историческому пику 2014 года. Быстрый рост долговой нагрузки наблюдался в течение последнего года. В рамках Петербургского форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что существенный рост потребительского кредитования, не соответствующий росту номинальных доходов населения, несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию, и если не предпринимать никаких действий, рецессия может наступить в 2021 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.06.19

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