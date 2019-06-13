Новая «горячая точка» Подмосковья: в Ликино-Дулево начался протест против вырубки леса под «мусорный проект»

В Московской области разгорается очередной конфликт из-за нового «мусорного проекта». Жители Ликино-Дулево протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов. В ситуацию вмешалась полиция, есть первые задержанные, передает РБК со ссылкой на местных активистов.

Местная жительница Людмила Жушева, протестующая с другими активистами на 235-м километре трассы А-108, сообщила изданию о задержании восьми человек. ««На данный момент задержаны восемь человек, одну из женщин увезли на скорой помощи с подозрением на перелом ребер. С утра были только сотрудники ДПС, позже приехали сотрудники ОМОН. В настоящее время 50 человек осталось на акции. Бригадам лесников удалось вырубить 3-4 км просеки», – рассказала она.

Координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова заявила РБК о 13 задержанных.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, комментируя конфликтную ситуацию, отметил, что местных жителей не устраивают предоставленные им документы о законности вырубки. «У нас есть такой вид противопожарных мероприятий, как расчистка просек. В Ликино-Дулево мы делаем порядка 15 км ежегодно. И по одной из таких просек местные активисты почему-то посчитали, что мы делаем это незаконно и потребовали у нас дополнительные документы. Мы все документы предоставили, но жители их не восприняли, хотя мы им все объяснили и показали. Они говорят, это без синей печати, без подписи. Мы специально все сделали, им передали, но их почему-то все это не устроило, и они все равно стали выступать против расчистки», – заявил чиновник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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