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Расследование Ивана Голунова

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Воскресенье, 16 июня 2019, 13:40 мск

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«За свободу слова!» В Москве проходит акция в поддержку журналиста Голунова

В эти минуты в Москве начинается акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, против которого было незаконно возбуждено уголовное дело, а затем прекращено из-за его недоказанности. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, митинг оказался малочисленным.

При этом количество сотрудников правоохранительных органов явно превышает число демонстрантов. Так или иначе, основными лозунгами акции стали защита свободы слова и требования выпустить на свободу других журналистов, которые, по мнению митингующих, незаконно оказались за решеткой, как и Голунов.

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