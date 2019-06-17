В Москве осудят членов ОПГ, которые обворовали пенсионеров почти на 2 млн рублей

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, участники которой под видом сотрудников банка похитили средства со счетов пенсионеров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, трое участников организованной группы вместе с подельниками под видом сотрудников одного из банков звонили на стационарные телефоны граждан. Они сообщали владельцу карты о попытке незаконного списания денежных средств с их банковских карт и просили назвать банковские реквизиты для устранения проблемы. Введенные в заблуждение граждане сообщали злоумышленникам требуемую информацию, после чего обнаруживали пропажу денежных средств со счетов. Чаще всего жертвами становились граждане пенсионного возраста.

Всего следствие выявило 22 подобных эпизода. Общий ущерб оценивается около 1 млн 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 24 до 30 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

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