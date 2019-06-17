Приписки и признаки коррупции: Счетная палата поймала Росимущество на многочисленных нарушениях

Счетная палата в своем отчете разгромила работу Росимущества и его управлений в регионах. Речь идет о многочисленных нарушениях – от недостоверных сведений о земельных участках до занижения арендной платы, показателей, и сдачи земли в аренду без торгов. Более того, согласно данным аудиторов, «Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и их вовлечении в арендные отношения», говорится в отчете аудиторов.

В частности, проверка девяти региональных управлений Росимущества показала, что из 1 746 договоров аренды земли через торги было заключено только 39 – это 2,2%. Шесть из девяти управлений торги не проводили вообще, и среди них – подразделение Росимущества по Москве. В столице в 2017 году было заключено 68 договоров аренды участков, в первом полугодии 2018 года – 16, и все контракты достались арендаторам без конкурсных процедур.

Кроме того, аудиторы обнаружили в столичном управлении Росимущества договор аренды, плата по которому исчислялась в экю – европейской валютной единице. В экю происходили расчеты в 90-е годы, на смену ей пришло евро. Однако в договоре с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», заключенном еще в апреле 1996 года, арендная плата за площадь 34,4 га установлена в размере 626 841,6 экю – и с тех пор договор не пересматривался.

В других регионах аудиторы обнаружили необоснованное применение льготной арендной ставки на землю, отсутствие индексации платы, что привело к недополучению доходов федеральным бюджетом. Территориальные управления Росимущества умудрялись при расчете платы применять как уже недействующие, так и не вступившие в силу нормы и правила. Аудиторы обнаружили и многочисленные факты нарушений законодательства об оценочной деятельности со стороны оценщиков, причем часть из них была направлена на занижение рыночной стоимости участков, а следовательно, и арендной платы.

Росимущество не использовало должным образом свои полномочия, в результате ФГУП в регионах не переоформили право бессрочного пользования землей на право аренды – поэтому предприятия платили только земельный налог, а не арендную плату. Речь идет, в частности, о 51 земельном участке в Тамбовской и Липецкой областях, которыми владеют ФГУП «Мичуринский экспериментальный завод» Российской академии сельскохозяйственных наук, ФГУП «Мичуринское», ФГУП «Племенной завод «Пригородный», о 177 участках в Нижегородской области (ФГУП «НИИ химии и технологии полимеров им. академика В.А.Каргина с опытным заводом», ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики», ФГУП «Центральное»).

Выяснили аудиторы и еще одну любопытную деталь: с 2017 года Росимущество выдавало положительную динамику по поступлению в федеральный бюджет доходов от аренды земли, причем перевыполнение плана превышало 25%. По мнению специалистов Счетной палаты, это «свидетельствует о занижении прогноза и недостаточно эффективном администрировании указанного вида доходов». Прогноз Росимущества на 2019-2021 годы Счетная палата забраковала, потому что он оказался не подтвержден расчетами, а данные по участкам у федерального ведомства расходились с отчетами его же региональных управлений.

«В отдельных случаях ненадлежащее исполнение полномочий территориальными органами Росимущества имеет следствием недопоступление доходов в федеральный бюджет и указывает на признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам Российской Федерации», – говорится в отчете.

В качестве примера указана ситуация с арендой земли столичного аэродрома «Тушино», где в договорах заключенных московским управлением Росимущества с ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент» в 2017-2018 годах, арендная плата определена в размере 62,16 руб./кв. м и 77,47 руб./кв. м, что составляет 0,15-0,42% кадастровой стоимости, хотя для аналогичных договоров в столице обычно применяется ставка в 2%.

Более того – оказалось, что в России нет достоверных данных о количестве участков, сдаваемых в аренду – по разным отчетам цифры различаются в несколько раз. Сводные показатели Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков, сформированных в ходе контрольного мероприятия на основании содержащейся в ФГИАС ЕСУГИ отчетности территориальных органов, общая площадь составляет 1 081 млн гектаров. Но по данным за второй квартал 2018 года площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности по законам РФ, составила 1 267,9 млн га и по распоряжениям правительства РФ – еще 3,2 млн га.

По итогам проверки Счетная палата предложила направить обращение в Генпрокуратуру РФ и проинформировать о нарушениях Госдуму, Совет Федерации, Минфин и Росреестр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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