Дело на 100 млн: в Москве руководство управляющей компании заподозрено в крупном мошенничестве

В Москве руководство управляющей компании попало под уголовное дело о мошенничестве с причинением особо крупного ущерба. Заявление в УВД по ЦАО Москвы подало ПАО «МОЭК». Речь идет о крупной сумме – плате за отопление, которая «осела» на счетах ООО «Управляющая компания Экологический фактор».

Как сообщили в пресс-службе «МОЭК», у энергокомпании был заключен договор о теплоснабжении многоквартирных домов с ООО «Управляющая компания Экологический фактор». Потребители платят за отопление через систему ГБУ МФЦ, причем деньги зачисляются на расчетный счет управляющей компании, в ведении которой находится 88 многоквартирных домов.

При этом, отмечают в «МОЭК», управляющая компания не перечислила ресурсоснабжающей организации более 118 млн рублей, полученных от граждан и юридических лиц. В ПАО считают, что руководство «Управляющей компании Экологический фактор»«путем обмана, преднамеренно не исполняя свои обязательства по договору теплоснабжения, причинили ПАО «МОЭК» ущерб в особо крупном размере».

ООО «Управляющая компания Экологический фактор» в «МОЭК» называют одним из крупных неплательщиков за тепло – за что фирму уже внесли в Антирейтинг компаний-должников. На 1 июня долги компании составили более 290 млн рублей.

В «МОЭК» подчеркивают, что большинство горожан вовремя оплачивает счета, однако УК не перечисляют эти средства ресурсоснабжающей организации добровольно – поэтому взяскивать их приходится через суд. Из-за неустойки и судебных расходов сумма серьезно возрастает. «Скорее всего, [эти средства] будут компенсироваться управляющими компаниями также за счет платежей жителей», – полагают в ПАО «МОЭК».

Примечательно, что по заявлениям энергокомпании ранее были возбуждены уголовные дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение особо крупного ущерба) в отношении должностных лиц ООО УК «Дом-Мастер», ООО «Управляющая компания ЮНИ-ДОМ», ООО «Монолит».

По данным из открытых источников, генеральным директором ООО «Управляющая компания Экологический фактор» является Елена Кислица, учредителями выступают Екатерина Петрова и ООО «Дайлос» (учредитель – Игорь Теологов). Правда, состав учредителей УК сменился только в мае этого года – ранее в их числе значились Ирина Куликова и Ирина Пьянзина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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