Кремль отправил аудитора в министерство Максима Орешкина: будет следить за регионами и нацпроектами

С назначением экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича на должность заместителя министра экономического развития России усилится контроль за распределением средств, выделенных на нацпроекты. Именно Бабич становится ключевой фигурой в организации этого контроля, считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов. При этом ведомству Максима Орешкина дан сигнал о серьезных претензиях Кремля к его работе.

Политолог назвал неординарным событием назначение Бабича в Минэкономразвития РФ. «Бабич не только считается жестким руководителем, ориентированным на выполнение конкретных задач, и обладает связями с силовыми структурами. Бабич в последнее время использовался Кремлем как аудитор, – указал Фетисов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». – Именно с целью аудита его ставили послом в Белоруссию после ухудшения отношений между Кремлем и Лукашенко, а вовсе не для перезагрузки этих отношений».

Кроме того, назначение Бабича в министерство показывает, что Кремля есть серьезные претензии к ведомству Орешкина по реализации выполнения нацпроектов.

«Но это палка о двух концах. С одной стороны, такая ситуация ослабляет позиции Орешкина, с другой МЭР явно усиливается, – отмечает Фетисов. – Будущее Орешкина сейчас в первую очередь зависит от того, как он выстроит отношения и работу с Бабичем».

При этом, как считает политолог, Бабич не станет претендендовать на кресло Орешкина – у него другие задачи и функции. «Но если [Бабич] увидит неэффективность Орешкина, то в Кремле к его мнению прислушаются», – отмечает Фетисов.

Для региональных властей новое назначение Бабича дает вполне четкий сигнал, что с этого дня усиливается контроль за распределением средств, выделяемых на реализацию нацпроектов. «Бабич, используя свои связи в силовых структурах, становится ключевой фигурой в организации этого контроля», – полагает эксперт.

Стоит отметить, что сам Орешкин назвал назначение Бабича «усилением министерство тяжелой артиллерией».

Напомним, ранее в Совете Федерации сенаторы заявили о несоблюдении процентного соотношения софинансирования нацпроектов со стороны федерального бюджета. При том, что расходы регионов должны составлять не более 5% от стоимости проекта, в реальности они оказываются выше в несколько раз. К примеру, при строительстве школы в Рязанской области процент софинансирования составил 84% федеральных средств и 16% средств региона.

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен заместителем министра финансов РФ 15 июня. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. С должностью посла Бабич расстался еще 30 апреля. Ранее МИД Белоруссии неоднократно подвергал жесткой критике его высказывания на тему двусторонних отношений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

Политолог Марков прокомментировал провокацию Яшина с подписями. / На Москву снова надвигается жара. / В Подмосковье ребенок выпил молоко и оказался в больнице. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»