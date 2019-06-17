Жестокое убийство: москвич разложил труп знакомого по мусорным пакетам

В Москве к следователям с повинной пришел мужчина, который признался в убийстве и расчленении тела своего знакомого. Останки погибшего оказались в мусорных контейнерах в районе Царицыно.

Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, с явкой с повинной 47-летний мужчина пришел к следователям сегодня утром. Он рассказал, что с 8 по 10 июня в своей квартире на улице Севанской пил спиртное вместе со старым знакомым, с которым когда-то отбывал срок заключения. Во время гулянки мужчины поссорились, конфликт перерос в драку, во время которой один из них руками и ногами до смерти забил второго.

Увидев, что знакомый от побоев умер, москвич испугался. Он расчленил тело, разложил его по пакетам и успел часть из них вынести из дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Москвича задержали, у него дома прошли обыски, во время которых эксперты нашли фрагменты трупа убитого мужчины. Свою вину москвич признал полностью.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении женщины», – сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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