В Москве сорван отдых детей: следственный комитет начал проверку

Московские следователи начали проверку ситуации с детским лагерем в новой Москве, который сорвал отдых из-за отсутствия необходимых документов. Название лагеря в ГСУ СК по Москве не уточнили.

В ведомстве отметили, что организаторы детского отдыха собрали с родителей деньги за путевки на несколько смен, но при этом знали о том, что необходимых разрешительных документов у лагеря нет. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этой истории.

Ранее «КП» сообщала о том, что сорван оказался отдых детей, родители которых приобрели путевки в объединении «Профтургаз», причем на попечении этой компании было как минимум четыре детских лагеря: «Горки», «Соколенок», «Немо» и Let's GO Camp. Телефоны лагерей молчали, а на сайте было размещено объявление о том, что компания не сможет выполнить взятые на себя обязательства, поскольку «7 июня органы Роспотребнадзора отклонили запрос на снятие судебного решения о приостановке работы лагеря на 60 дней». Путевка, по информации издания, стоила 37 – 41 тысячу рублей на одного ребенка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

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