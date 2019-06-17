Авиакомпании в России терпят рекордные убытки: цены на билеты опять могут вырасти

В России могут вырасти цены на авиабилеты. Авиакомпании получили рекордный убыток за первый квартал 2019 года – по размеру он сопоставим с потерями за весь прошлый год. Если перевозчики не получат поддержки, они будут вынуждены поднять цены на свои услуги, а некоторые могут оказаться на грани банкротства, передает РБК со ссылкой на заявление Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Как сообщается, совокупный убыток компаний за первый квартал этого года составил 45,3 млрд рублей – при доходах в 306,2 млрд рублей и расходах в 351,5 млрд рублей. При этом за весь прошлый год убытки составили около 50 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что начало года традиционно убыточно для авиаперевозчиков, однако, по мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в этом году компаниям вряд ли удастся отыграться за счет высокого сезона. Основные затраты перевозчиков приходятся на аренду и лизинг, авиатопливо, на третьем месте – аэропортовое обслуживание.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев 13 февраля заверял, что перевозчик не будет повышать стоимость билетов, однако с 4 марта компания повысила топливный сбор минимум на 200 рублей в одну сторону, а затем отменила самый дешевый вариант покупки билетов с багажом. Utair, которая завершила 2018 год с чистым убытком на 4,4 млрд рублей, указывала в отчете, что потратила на топливо на 3,9 млрд рублей больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд рублей – следствие роста цен на топливо.

В прошлом году минтранс из-за роста цен на авиакеросин предлагал компенсировать перевозчикам половину расходов на топливо – 22,5 млрд рублей. Но эти меры задействованы не были, и решение по ним правительством РФ до сих пор не принято.

В начале апреля Минфин принял решение обнулить НДС для внутрироссийских рейсов в обход Москвы, действует и нулевая ставка на рейсы через столицу до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа. На перевозки в Крым и на Дальний Восток действуют субсидии, которые охватывают 3-4% от числа всех перевезенных пассажиров (около 1,4 млн человек. Тем не менее, более 80% маршрутов проходят через Москву.

В этой связи Михаил Бурмистров отмечает, что перевозчики не могут постоянно работать в убыток, поэтому уже через год отрасль может столкнуться с банкротствами и сужением рынка. Если не повысить цены на билеты уже этим летом, выровнять ситуацию перевозчикам не удастся, предупредил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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