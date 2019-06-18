Угроза жизни и здоровью: россияне не чувствуют себя защищенными

Большинство россиян считают защищенность своей жизни, здоровья, имущества и иных ценностей низкой или очень низкой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты исследования Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС.

Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторую положительную тенденцию роста доли граждан, оценивающих уровень защищенности значимых для себя ценностей с 30% в 2018 году до 34,3% в 2019 году, в среднем 61,3% респондентов отмечает отсутствие каких-либо изменений в этой сфере за последние два года. Доля опрошенных, отмечающих улучшение ситуации не меняется и остается на низком уровне (10,5%). «Таким образом, пока реформа контрольно-надзорной деятельности не оказывает значимого влияния на повышение защищенности значимых для граждан ценностей», – констатируют в Центре технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС.

Как следует из результатов исследования, ситуация наименее благополучна в отношении таких рисков, как угроза «жизни и здоровью от некачественных, небезопасных продуктов питания и услуг общественного питания» (33,6% респондентов считают уровень защищенности по данному риску достаточным), «жизни и здоровью, имуществу, растениям, животным, природным комплексам от ухудшения состояния (в том числе, загрязнения) окружающей среды, браконьерства» (30,2%), «жизни и здоровью от некачественного предоставления медицинских услуг, некачественных (в т.ч. испорченных) лекарств» (32,1%), а также риск «жизни, здоровью, имуществу от неисправности транспортных средств, дорожно-транспортных происшествий» (33,2%) и угроз «неприкосновенности личной жизни, имуществу в связи с несанкционированным распространением и использованием персональных данных (31,7%). Примечательно, что данные риски были отмечены как наиболее проблемные и по результатам опроса 2018 года.

Социологи обратили внимание, что данные опросов 2018 – 2019 годов показывают, что значимость деятельности контрольно-надзорных органов как фактора, обеспечивающего защищенность охраняемых законом ценностей от исследуемых рисков, снижается. Если по итогам опроса 2018 года 50,8% респондентов среди факторов, влияющих на уровень защищенности, отметили деятельность контрольно-надзорных органов, то в 2019 году доля таких россиян снизилась до 42,5%.

По оценке экспертов, такая тенденция коррелирует со снижением частоты обращений в контрольно-надзорные органы в случаях, когда граждане сталкиваются с теми или иными рисками (угрозами) причинения вреда значимым для них ценностям. Так, по данным опроса 2019 года, лишь 45,2% опрошенных обращались за защитой в соответствующие контрольно-надзорные органы, а по итогам исследования 2018 года таких респондентов было 50,7%. Однако, как отмечают авторы исследования, снижение частоты обращений в контрольно-надзорные органы не означает, что граждане успешнее справляются с защитой от рисков (угроз).

При этом не всегда помогает и обращение в официальные инстанции. Так, по данным опроса 2019 года, лишь 46,5% респондентов, обращавшихся в контрольно-надзорные органы, получили содержательный ответ (т.е. «ответ, содержащий информацию о мерах по предотвращению и устранению нарушений, возмещению вреда (ущерба)») на свое обращение. В то же время только 44,7% опрошенных добились полностью положительных результатов.

В данном контексте неудивительно, что сократилась доля респондентов, обращавшихся в контрольно-надзорные органы и готовых посоветовать своим знакомым поступать именно так в аналогичной ситуации – с 70,2% по итогам опроса 2018 году до 64,3% в 2019 году. Вместе с тем среди россиян, у которых уже был опыт обращений в контрольно-надзорные органы ранее, о повышении результативности их деятельности заявляют лишь 19,3% опрошенных. В 2018 году эта цифра была на уровне 17,9%, но данное изменение находится в пределах погрешности.

Опрос был проведен 13-22 марта 2019 года. Целевая аудитория опроса – граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка 2000 человек в 35 субъектах РФ. Статистическая погрешность данных составила 2,2%

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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