СМИ: В Москве избит исполнительный директор Фонда кино

В Москве подвергся нападению исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. По данным СМИ, неизвестные избили его, после чего пострадавший обратился за медицинской помощью, передает «Интерфакс».

Сообщается, что инцидент произошел накануне, 17 июня. Неизвестный подбежал к мужчине и несколько раз ударил его и скрылся. По данным в пресс-службы столичного главка полиции, после нападения пострадавший обратился в медицинское учреждение и был отпущен после оказания помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), личности скрывшихся людей устанавливается.

Тельнов был назначен на должность исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в ноябре 2018 года. Фонд ежегодно распределяет более 3 млрд рублей на поддержку отечественных фильмов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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