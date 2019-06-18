Полгода без зарплаты: возбуждено уголовное дело против руководства Сергиево-Посадского хлебокомбината

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту не выплаты заработной платы работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» с января по июнь 2019 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, общая задолженность перед работниками достигла более 14 млн рублей.

«В ближайшее время следователями будут допрошены потерпевшие, руководство организации и иные лица. Из государственных органов будут истребованы необходимые сведения о проверки организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности с целью производства бухгалтерского исследования», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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