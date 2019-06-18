Экономика России «тормозит»: выпуск товаров и расходы россиян сокращаются

В России наблюдается спад товарооборота и спроса на внутреннем рынке товаров и услуг, замедляется рост расходов населения – даже при том, что долги россиян по потребительским кредитам растут. Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности идет вниз уже несколько месяцев, говорится в очередном докладе института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Экономисты обратили внимание, что с октября 2018 года по март 2019 динамика индекса интенсивности выпуска товаров и услуг относительно предыдущего месяца демонстрировала спад. Апрельский рост индекса не внушает экспертам доверия – практически весь он пришелся на оборот оптовой торговли, подробных данных по структуре которой просто нет, а отчетность регулярно корректируется. «Можно лишь предполагать, что, возможно, [необычно высокий прирост] связан с ростом экспорта топливно-энергетических ресурсов», – пояснили в «Центре развития».

Сдерживает динамику интенсивности выпуска товаров и услуг по-прежнему низкий спрос на отечественных рынках потребительских и инвестиционных товаров. Специалисты отмечают, что с начала года базовый индекс уменьшился на 0,5% при уменьшении интенсивности обрабатывающих производств на 2,2%, перевозок грузов транспортом – на 1,2%, сельского хозяйства – на 1,5%.

В сфере строительства при этом последние три месяца наблюдается рост производства. Но интенсивность погрузки строительных грузов и цемента на железнодорожном транспорте и объем заключенных договоров стройподряда не дает оснований рассчитывать, что рост этот будет долговременным и устойчивым.

Что касается потребительских расходов населения, то их рост замедлился с декабря прошлого года. Эксперты связывают это со стагнацией интенсивности оборота розничной торговли, которая в феврале относительно декабря 2018 года снизилась на 0,1% при снижении интенсивности продаж непродовольственных товаров на 0,2%.

Между тем, долги населения по потребительским кредитам по отношению к декабрю 2018 года выросли на 2,6%, говорится в докладе. В целом рост задолженности по потребкредитам в апреле 2019 года к январю 2010 года составил 195,9%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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