Правительство РФ сокращает расходы на социальную сферу

Правительство РФ намерено при корректировке федерального бюджета сократить расходы на социальную политику. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. Депутаты от фракции КПРФ уже заявили, что в этой части поправки поддерживать не будут.

Как сказал председатель Счетной палаты, законопроект об изменениях в федеральный бюджет, который сегодня рассматривает Госдума, предполагает увеличение доходов на 205,6 млрд рублей, расходов – на 256,5 млрд рублей, профицит снизится на 50,9 млрд. При этом правительство РФ скорректировало прогноз поступлений дивидендов по акциям на 144 млрд рублей до 443 млрд. «Напомню, что мы как раз сомневались в первоначальной цифре прогноза – но если правительство уверено, оно должно защищать эту цифру, – указал Кудрин. – Но оно стало отступать. Мы в Счетной палате считаем, что еще 78 млрд находится в зоне риска по сбору дивидендов».

Кроме того, подчеркнул Кудрин, в Счетной палате до сих пор не увидели обоснований увеличения финансирования по некоторым статьям. «Одновременно с законопроектом по предложениям главных распорядителей производится перераспределение расходов, это порядка 170 млрд рублей, – уточнил Кудрин. – Существенно уменьшаются расходы по обслуживанию государственного муниципального долга – на 33 млрд, по социальной политике – на 14 млрд, увеличение предполагается по национальной экономике на 91 млрд рублей, межбюджетным трансфертам на 72 млрд рублей, ЖКХ – на 51 млрд рублей».

В то же время Кудрин обратил внимание, что предполагаемые изменения практически не меняют структуру федерального бюджета.

Идея снизить расходы на социальную сферу не понравилась представителям фракции КПРФ. «В нынешних условиях в России, как нам представляется, социальные расходы должны расти», – подчеркнул депутат Валентин Шурчанов, пояснив, что в этой части коммунисты не могу поддержать поправки в бюджет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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