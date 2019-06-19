Мусорная реформа добралась до Москвы: жителей столицы заставят самих сортировать отходы

Москва к концу 2019 года должна перейти на раздельный сбор мусора. Для этого в каждом дворе планируется установить контейнер для вторсырья. По предварительным оценкам, такого мусора – пластика, стекла, бумаги и металлических банок – в столице может набраться до 47%, при этом вывоз вторсырья может стоить до 1,8 млрд рублей в год.

По мнению экспертов, для внедрения раздельного сбора мусора москвичам нужно установить преференции, изменить нормативы и ввести оплату за вывоз мусора по фактическому потреблению.

Перевести столицу на раздельный сбор мусора предполагается в несколько этапов – первым их них должно стать оборудование дворов специальными контейнерами для вторсырья, такие же емкости должны появиться в школах и больницах. Как пишет «Коммерсантъ», постановление о переводе города на систему раздельного сбора было принято на заседании президиума столичного правительства. Информации о втором этапе внедрения системы в документах к заседанию президиума нет.

Ранее глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский сообщал, что город направит на внедрение системы 3,7 млрд рублей. В полной мере она должна заработать к 2022 году.

Учитывая, что, по данным госинспекции по недвижимости, в Москве насчитывается 40 тысяч дворов многоквартирных домов, а контейнерная сетка стоит около 13 тысяч рублей, оснащение всех дворов обойдется в 520 млн рублей. За вывоз одной такой сетки берут 300-500 рублей. Даже если вторсырье вывозить раз в четыре дня, для 40 тысяч контейнеров за год это обойдется в 1-1,8 млрд рублей.

Глава городского департамента ЖКХ Александр Соловьев заявил изданию, что пока не все москвичи готовы сортировать отходы, и в этой связи столичные власти возлагают надежду на рекламу и просвещение.

В Москве сейчас работают пять мусорных операторов, контракты с которыми подписаны в 2014 году на 15 лет. Это «МКМ-Логистика», которая за 40,1 млрд рублей вывозит отходы из Юго-Западного и Западного округов, «Эколайн» за 25,6 млрд рублей работает в Центральном и Северном округе, а «Хартия» (42,6 млрд рублей) обслуживает Северо-Восточный и Восточный округа. Кроме того, Северо-Западный округ Москвы обслуживает компания «Спецтранс» (за 12,4 млрд рублей), а Восточный и Зеленоградский округа – МСК-НТ (21,4 млрд рублей). Газета отмечает, что эти фирмы по условиям договоров должны были построить объекты по сортировке и переработке не менее 218 тысяч тонн мусора в год. Собеседник «Коммерсанта» рассказал изданию, что не все компании построили мусоросортировочные станции.

Координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша отмечает, что даже двухконтейнерная система лучше, чем никакая, однако ее надо будет расширять. Для стимулирования москвичей одной рекламы недостаточно, потребуются некие преференции: например, чем больше жители в своем доме собирают «сухих» отходов, тем меньше платят за «смешанный» мусор. Кроме того, полагает Гаркуша, стоило бы перейти на форму оплаты по фактическому накоплению мусора, заменив ею сегодняшние тарифы.

Как отмечает издание, Москва ежегодно производит 8 млн тонн отходов, это 11% всего российского мусора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

В российском мороженом нашли кишечную палочку и пальмовое масло. / В результате реконструкции пропускная способность Домодедово упала на 35%. / Платини вышел на свободу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»