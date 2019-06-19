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Среда, 19 июня 2019, 14:02 мск

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Массовая драка в Москве оказалась смертельной: возбуждено уголовное дело об убийстве

В Москве по факту убийства мужчины на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня на востоке Москвы вблизи станции метро «Электрозаводская» между компанией знакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате чего один из мужчин скончался от ножевого ранения, и еще несколько получили ранения.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все участники конфликта. Проводится неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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