Массовая драка в Москве оказалась смертельной: возбуждено уголовное дело об убийстве

В Москве по факту убийства мужчины на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня на востоке Москвы вблизи станции метро «Электрозаводская» между компанией знакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате чего один из мужчин скончался от ножевого ранения, и еще несколько получили ранения.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все участники конфликта. Проводится неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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