«Иллюзия безопасности»: российская молодежь стала главной целью киберпреступников

В 2019 году в России киберпреступники все чаще стали атаковать не крупные компании и банки, а обычных граждан. Как отметил заместитель председателя правления Сбербанк Станислав Кузнецов, в последние полгода наблюдается интересная тенденция – наиболее уязвимыми оказались молодые люди 25-30 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы продолжаем жить в иллюзии, что мы находимся в безопасности. В рейтинге глобальных рисков, которые угрожают нашей планете, риски, связанные с утечкой данных и кибератаками, занимают 4 и 5 место. Это означает, что степень угрозы повышается и надо прилагать дополнительные усилия, чтобы противостоять подобного рода рискам», – подчеркнул он, представляя доклад «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности», подготовленный дочерней компанией Сбербанка – BI.ZONE.

Кузнецов отметил, что, согласно выводам экспертов, сегодня цели киберпреступников изменились: если раньше эта угроза касалась в основном крупного бизнеса, то сейчас «под прицелом» – рядовые граждане. «Мошенники атаковали крупные финансовые компании, банки. Но сейчас фокус изменился, он ориентирован на физических лиц, чтобы воровать персональные данные. Это связано и с тем, что улучшилась ситуация с киберустойчивостью банков и крупных корпораций. Сегодня в этих компаниях коллеги научились защищаться. Но под угрозой остается и средний бизнес, малый бизнес», – отметил он.

Кузнецов пояснил, что в стране угрожающими темпами растет количество преступлений, связанных социальной инженерией, когда преступник напрямую обманывает жертву. «Более 80% всего мошенничества в нашей стране совершается с использованием метода социальной инженерии. Пока в России не удалось остановить его рост, мы фиксируем рост мошенничества на 4-7% в месяц. Из всей «социалки» 3/4 и более – это случаи, когда жертвы сами переводили деньги», – уточнил он и отметил, что это особенность именно России, где сохранился высокий уровень доверия к телефонным звонкам и информации в целом.

«Но что интересно – ранее мы говорили, что атакам подвержены люди пожилого, пенсионеры – большинство атак было сконцентрированы на них, но первая половина 19 года показала, что впервые стала лидировать группа людей в возрасте 25-30 лет», – сказал он.

По словам Кузнецова, необходимо повышать киберграмотность населения, и среди молодых людей в том числе. «Офисные работники имеют тренд на открытие фишинговых писем (электронных писем-ловушек, с помощью который мошенники получают доступ к данным пользователя)– более 30% смело открывает фишинговые письма и не знают, как этому противостоять», – констатировал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.06.19

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