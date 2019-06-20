Жители Басманного района вывесили красные флаги в знак протеста против железной дороги

Вечером во вторник, 18 июня, жители Басманного района собрались в Басманном тупике, чтобы обсудить перспективы расширения железной дороги здесь для строительства Московских центральных диаметров.

Согласно идее московских властей, мимо домов в Басманном тупике ежедневно будут ездить электрички из области к площади трёх вокзалов. Это значит, что шума и вибраций станет гораздо больше. Требование жителей – установить шумозащитные экраны и накрыть железную дорогу куполом.

Сейчас в Басманном тупике под мостом уже есть рельсов, где не чаще раза в десять минут, проезжает электричка. В остальное время можно неспешно погулять по насыпи и издалека полюбоваться высотками. Однако в будущем, если ничего не изменится, линий будет уже четыре – и новое строительство РЖД планирует за счёт ликвидации склонов. Выходит, что за границы принадлежащей им территории РЖД не выйдут, но и без того малое расстояние между железной дорогой и жилыми домами станет ещё меньше.

Сейчас местные жители возмущены, что стройка уже началась – раньше, чем назначено. В конце мая 2019 года в Басманный тупик прибыла строительная техника, рабочие установили бытовки и пр. Однако проект не прошёл согласования, его не представили жителям – следовательно, всё это незаконно. Москвичей возмущает, что из-за незаконной стройки они уж которые сутки не могут спать по ночам. На окна своих домов в Басманном тупике они вывесили красные полотнища в знак протеста.

«Мы согласны, что город должен развиваться. Однако он должен развиваться в интересах жителей. То, что происходит тут, явное нарушение закона. Мы намерены добиваться встречи жителей с представителями Москомархитектуры, чтобы людям показали результаты экспертизы»,– заявила приехавшая на народный сход помощник депутата Мосгордумы Кузьминова Валерия Касамара.

Также она пообещала обратиться в департамент культурного наследия Москвы, чтобы выяснить судьбу двух домов (Новая Басманная,8, и улица Казакова, 7), приговоренных к сносу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

National Interest рассказал о преимуществах С-400 над западными аналогами. / Россиян готовят к повышению тарифов на тепло. / Половина работающих жителей России летом не пойдут в отпуск. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»