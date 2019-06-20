Крупное хищение: руководство банка «Кредитный Экспресс» попало под уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело о крупном хищении в банке «Кредитный Экспресс». Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Наталья Петренко, речь идет о сумме свыше 180 млн рублей и 929 тысячах долларов США.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор кредитного учреждения Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова, совершили хищение.

«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам», – уточнила официальный представитель СКР.

По ее словам, в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве уточнили, что системные хищения денежных средств привели к отзыву Центробанком России лицензии у этого кредитного учреждения. Расследование ведётся в активном взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела – Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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