В Москве погиб годовалый ребенок: его не госпитализировали

В Москве по факту гибели годовалой девочки, которую вовремя не госпитализировали с высокой температурой, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что расследование ведется в раках ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, вечером 15 июня у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура и резко ухудшилось состояние здоровья. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время ребенок скончался дома.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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