Умер один из богатейших россиян

Основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, являвшийся одним из богатейших жителей России, скончался на 56-м году жизни. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

О причинах смерти бизнесмена пока не сообщается. В июне 2018 года газета «Ведомости» отмечала, что Коган серьезно болен – у него был инсульт, после которого он долгое время находился в больнице.

Коган родился в 1963 году в Ленинграде, в 1989 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-автомеханик». Первые шаги в бизнесе сделал в начале 1990-х – его компании занимались торговлей автомобилями и оргтехникой. В 1994 году Коган (через компанию «Петровский трейд-хаус») стал акционером Промстройбанка Санкт-Петербурга, тогда же стал зампредом наблюдательного совета банка, отмечает журнал Forbes.

Впоследствии Коган возглавил банк, который к концу 1990-х годов взял под контроль несколько крупных петербургских промышленных предприятий из числа заемщиков. Все активы, подконтрольные акционерам Промстройбанка, управлялись холдинговой компанией «Банкирский дом «Санкт-Петербург» (под ее контролем находились, в частности, еще два банка – «Санкт-Петербург» и Международный банк Санкт Петербурга, сеть кинотеатров «Кронверк», контрольный пакет футбольного клуба «Зенит» и т.д.). В начале 2000-х годов Коган и его партнер по Промстройбанку Давид Трактовенко начали распродажу активов. Крупнейший из них, Промстройбанк, был продан банку ВТБ за $577 млн, а всего партнеры заработали на распродаже более $1 млрд, подсчитывал Forbes.

После продажи активов несколько лет Коган работал в госструктурах – в 2008-2011 годах был директором департамента строительства Минрегионразвития, а в 2012 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития в качестве главы Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстроя). Он, в частности, отвечал за возведение так называемой «дамбы Путина» (официальное название – «Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения»).

В ноябре 2015 года Коган вызвался быть санатором нуждавшегося в докапитализации «Урасиба» в качестве частного инвестора. Он выкупил 82% акций банка по «символической цене». Предыдущий владелец банка, Николай Цветков, сохранил миноритарный пакет. Агентство по страхованию вкладов тогда сообщало, что банк получит кредиты в общей сложности на 81 млрд рублей (14 млрд рублей на 6 лет и 67 млрд рублей – на 10 лет).

В списке богатейших россиян, по версии Forbes, Коган находился на 140-м месте. Его состояние оценивалось в $750 млн.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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