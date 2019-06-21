Главе подмосковного Пушкинского района предъявлено официальное обвинение

Главе подмосковного Пушкинского муниципального района Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство.

По месту жительства и работы Жиркова, а также в жилищах лиц из его ближайшего окружения и офисных помещениях проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Фигурант уголовного дела задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жирков покинул пост главы Балашихи «по собственному желанию» после громкого «мусорного скандала», когда жители города во время прямой линии в 2017 году пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на местную свалку. В частности, граждане выразили возмущение, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон. 27 июня Жирков ушел в отставку, после чего занял пост главы Пушкинского района.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.19

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