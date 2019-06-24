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Понедельник, 24 июня 2019, 15:42 мск

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Выпускники российских школ не считают обязательной уплату налогов государству

Рособрнадзор обеспокоен плохим уровнем подготовки учеников 9-х классов. Падение результатов в ведомстве связывают с недостаточным уровнем подготовки школьников 5-8 классов. Об этом, ак передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сегодня на парламентских слушаниях в Государственной думе.

«Есть ряд тревожных факторов. В целом по результатам объективной оценки мы видим, что есть относительно высокая доля школьников с недостаточным уровнем подготовки. В среднем на выходе из 9 классов это порядка 20%, – сообщил он. – Можно констатировать определенное падение результатов обучение от пятого к восьмому классу».

Кравцов пояснил, что такие результаты связаны, в том числе, с недостаточностью эффективности образовательного процесса – речь идет об учебниках, программах и методиках преподавания.

«Возьмем предмет обществознание. Наш выпускник уже в школе является носителем ряда важных социальных функций, а в будущем – это еще и активный гражданин страны, семьянин, работник, и многое другое, – отметил он. – Но, как и в прошлые годы, экзамен 2019 года показал, что не все выпускники 11 классов знают хотя бы названия высших государственных органов власти РФ. Многие путаются в различии назначений и функций законодательной и исполнительной власти, разделения полномочий между федеральным уровнем и уровнем субъектов РФ, российских налогов».

При этом, как подчеркнул глава Рособрнадзора, значительная доля выпускников вообще считает уплату налогов обязанностью гражданина России.

Тревогу ведомства вызывает и качество образования по таким предметам, как «история» и «иностранный язык». ЕГЭ по иностранному выбирает около 10% выпускников, и они показывают хорошие результаты. Однако учитывая, что, согласно государственному образовательному стандарту, ЕГЭ по иностранному языку будут сдавать все выпускники 11 классов, «возникают сомнения в том, что так же успешны будут остальные 90%».

Вместе с тем, как сообщил Кравцов, по результатам ЕГЭ-2019 средний балл по истории составил 55 – при том, что еще в 2014 году он достигал лишь 46. «Такая же хорошая динамика по математике, – отметил он. – По сравнению с прошлым годом результаты выросли на шесть баллов. Это, конечно, и результат работы министерства просвещения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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