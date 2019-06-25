Афера почти на 400 млн рублей: в Москве направлено в суд дело о крупном мошенничестве

В Москве в суд направлено дело о мошенничестве почти на 400 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, злоумышленники подделали заявление представителя одной компании о ее выходе из числа участников общества и передаче ее доли уставного капитала в размере 300 млн рублей другой фирмы, представителем которой являлся один из фигурантов уголовного дела. Таким образом было заключено несколько сделок и похищены ценные бумаги, принадлежащие различным компаниям, общей стоимостью около 79 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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