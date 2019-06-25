Российская экономика на грани спада: на рост нефтяных цен надежды нет

Спад российской экономики в ближайшее время становится все более вероятным. Об этом говорит снижающийся седьмой месяц подряд Сводный опережающий индекс (СОИ), значение которого в мае снизилось с -2% до -2,4%. Эксперты института «Центр Развития» Национального исследовательского университета Высшей школы экономики связывают это с очередным резким сокращением новых заказов на производство промышленной продукции. Согласно выводам экономистов, вклад нефтяных цен, запасов готовой продукции и реального эффективного курса тоже оказался отрицательным.

«В целом, судя по динамике СОИ, в перспективе ближайших месяцев спад экономики хотя и не представляется неизбежным, но выглядит все более вероятным», – отмечается в докладе «Комментарии о государстве и бизнесе». Аналитики подчеркивают, что о неизбежности спада пока говорить рано, поскольку СОИ в середине 2012 уже переживал серьезное падение, однако рецессии тогда удалось избежать.

Положительный вклад в СОИ в мае этого года внесла только динамика фондового рынка – правда, здесь специалисты говорят о наличии «эффекта базы». За год индекс РТС вырос на 10,7%, но об энтузиазме инвесторов говорить не приходится: скорее всего, это стало следствием падения фондового рынка год назад из-за антироссийских санкций.

На рост нефтяных цен пока также рассчитывать не приходится, они продолжили снижаться во второй половине мая. Однако основным риском для российской экономики остается снижение новых заказов на производство продукции, связанное с застаревшей слабостью внутреннего спроса.

Что касается Сводного индекса региональной экономической активности (РЭА), то в апреле он вырос с 54,9% до 58,8%. «На данный момент траектория изменений этого индекса больше всего напоминает боковой тренд, – отмечают в «Центре развития». – И хотя колебания индекса достаточно велики, он не опускается ниже 50%-ного критического уровня». За год некоторое улучшение появилось в трех из пяти важнейших секторов экономики, положительная динамика отмечена в шести из восьми федеральных округов. В частности, рост отмечен в секторе платных услуг (62,2%), промышленности (73,2%) и розничной торговле (76,8%).

В проблемный сектор в апреле вновь попало строительство (индекс РЭА 32,9%) –это говорит о том, что ситуация в этой сфере в целом продолжает ухудшаться.

Наихудшая ситуация по федеральным округам наблюдается в Северо-Кавказском и Уральском (40,0% в обоих случаях), а наилучшая – в Сибирском (72,0%).

Во всех пяти секторах экономики в апреле ситуация ухудшилась только в Саратовской области, при этом с 21 до 23 выросло число регионов, где наблюдается положительная динамика в четырех или пяти секторах экономики. Самыми успешными стали Брянская, Ивановская, Оренбургская, Кемеровская области, республики Башкортостан и Тыва. «Очевидно, апрель был далеко не худшим месяцем, прежде всего, для крупных регионов с большим ВРП», – полагают эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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