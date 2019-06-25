В Москве оштрафован автомобилист, в которого выстрелил парковщик

В Москве оштрафован автомобилист за то, что он обругал матом сотрудника ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП). История получила большой резонанс: парковщику тогда пришлось использовать газовый баллончик, а часть инцидента попала на видео, которое разошлось по соцсетям. Если водитель «Мерседеса» не заплатит вовремя штраф, он рискует оказаться под арестом на 15 суток.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, в ходе проверки по жалобе сотрудника АМПП было установлено, что конфликт спровоцировал водитель. В итоге межрайонный прокурор возбудил дело об административном нарушении, и мировой судья участка в Мещанском районе оштрафовал москвича на тысячу рублей.

В решении суда сказано, что инцидент произошел 1 апреля около половины третьего часа дня. На улице Щепкина, 35, парковщик обнаружил «Мерседес-Бенц», припаркованный на тротуаре, и сфотографировал его. В это время появился хозяин иномарки по фамилии Любезных и потребовал удалить фотографии. Парковщик ответил отказом, и тогда москвич «начал оскорблять заявителя в грубой форме с использованием ненормативной лексики и нецензурной брани». Сотрудник АМПП хотел уйти от нарушителя, однако тот бросился за ним, не переставая «унижать честь и достоинство [сотрудника АМПП], нецензурно выражаться и оскорблять». В итоге парковщик брызнул в лицо водителю из газового баллончика, который был стилизован под пистолет.

На суд водитель не пришел. Правда, это не помогло ему избежать штрафа – теперь он должен выплатить тысячу рублей, иначе рискует оказаться на 15 суток под административным арестом.

История получила большой общественный резонанс. В группах автомобилистов в соцсетях жители столицы рассказали, что водитель на иномарке подъехал к медицинскому центру, где после операции лежала его жена. Свободных мест на парковке не было, поэтому мужчина оставил машину возле стройплощадки. Столичные водители назвали ситуацию «полным беспределом», отмечая, что отличились в ней обе стороны. «Виновато правительство Москвы, сделавшее парковки у больниц недоступными для горожан и кормушкой для ненасытного бизнеса», – считают москвичи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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