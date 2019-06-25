«Мусорная» реформа: определены самые проблемные регионы

«Мусорная» реформа, которая предполагает изменение системы обращения с отходами, вызывает нарекания населения. Больше всего жалоб поступает из Омской и Московской областей. Об этом сообщил руководитель публично-правовой компании «Российский экологический Оператор» Денис Буцаев на совещании в Минприроды России.

По его словам, за первые три месяца на «РЭО Радар» поступило около 2,5 тысяч обращений из всех регионов РФ, а лидерами по количеству сообщений стали Омская и Московская области, на их долю пришлось 8% жалоб. Третье место занимает Москва, на четвертом – Нижний Новгород, а на пятом – Волгоградская область.

Самые частые темы: нарушение вывоза мусора, вопросы по оплате или тарифам, общие вопросы, вопросы по платежам и квитанциям. Кроме того, граждане сообщают о несанкционированных свалках. «РЭО» проверяет обращения, и затем направляет региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией.

Как сообщила пресс-служба Минприроды России, на совещании также было отмечено, что на сегодняшний день более 80% субъектов РФ уже осуществили переход на новую систему обращения с ТКО. Однако остаются 12 регионов, где существуют проблемы. В их числе Тыва, Забайкальский и Краснодарский края, Архангельская и Курганская области, Ненецкий автономный округ, а также Воронежская, Магаданская, Омская, Свердловская и Ростовская области. Минприроды России утвердило с каждым регионом дорожную карту по переходу на новую систему обращения с ТКО и в ежемесячном режиме отслеживает график ее реализации, при необходимости, во взаимодействии с регионами, корректируя сроки.

Спектр региональных проблем носит различный характер и сочетание: в ряде территорий не проведены конкурсы на выбор региональных операторов, либо проведены не все конкурсы, не установлен тариф, а территориальные схемы подвергаются корректировке или не завершено их принятие. В некоторых регионах есть опасения относительно сроков проведения конкурсов на выбор региональных операторов, чтобы назначить одного или всех региональных операторов до конца года.

Напомним, в результате реформы системы обращения с ТКО федеральным властям предстоит утвердить единую федеральную схему обращения с отходами на базе региональных данных, и подготовить выверенную программу строительства мощностей, чётко определить места размещения инфраструктуры с тем, чтобы в будущем производства не стояли недозагруженными, а жители не оказались заложниками раздутых тарифов. В Минприроды подчеркнули, что необходимо создать современную инфраструктуру по сбору, сортировке и переработке отходов, привить гражданам новую культуру обращения с отходами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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