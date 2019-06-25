В московской больнице ребенка пытались привязать к кровати: возбуждено уголовное дело о насилии

По факту применения насилия в отношении ребенка в одной из детских больниц Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что сегодня в ходе мониторинга средств массовой информации был выявлен видеоролик, из которого следует, что медсестра одной из детских больниц в центре Москвы применяет физическую силу к малолетнему пациенту, а затем пытается привязать его к кровати. Данный момент был снят на камеру и выложен в социальную сеть.

По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова с целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.

Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.19

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