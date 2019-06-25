«Вы что, уже обеспечили всех граждан РФ детсадами и школами?» В Госдуме поспорили об упрощенном гражданстве

Бывшим гражданам СССР, родившимся на территории РСФСР, можно будет получить вид на жительство в России в упрощенном порядке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении сегодня приняли депутаты Госдумы.

Согласно законопроекту, на сокращенный срок рассмотрения заявлений без учета квот смогут рассчитывать не только бывшие граждане РСФСР, но и супруги граждан РФ, крупные инвесторы, и лица, поступившие на военную службу – на срок этой службы. Вид на жительство предлагается сделать бессрочным – за исключением случаев его выдачи иностранным специалистам на срок их контракта.

«Единая Россия» предложила законопроект поддержать. Фракции КПРФ и ЛДПР с ней согласились, но с некоторыми оговорками. Либерал-демократы настаивали, что к приезжим из Грузии «надо подходить более осторожно», а КПРФ традиционно напомнила о проблемах с получением паспортов жителями Донбасса.

Однако выяснилось, что «эсеры» крайне настороженно и негативно оценили идею правительства. «Вопросов огромное количество, – заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. – Вы сказали, что Россия нуждается в приросте населения. Но Россия нуждается в сбережении и сохранении народа РФ! Рабочие руки нужны во всем мире, но гражданство там не раздают вот так легко без должной проверки».

Парламентарий обратился к замминистра МВД РФ Игорю Зубову с вопросом, решены ли уже все проблемы, связанные с преступностью мигрантов. «Уже все проблемы решены? Давайте откроем все шлюзы и пустим сюда всех желающих!» – возмутился он. Нилов также отметил, что граждане братских стран – таких, как Украина и Молдова – должны получать приоритет в этой ситуации, однако в случае принятия закона в его сегодняшнем виде в страну хлынет поток иностранцев, которые в свою очередь перевезут в РФ все свои семьи вплоть до дальних родственников.

«Вы что, уже обеспечили всех граждан России детсадами? Школами в одну смену? Очень привлекательно для многих получение материнских и отцовских капиталов! Вы хотите этот поток сюда направить, чтобы они свои проблемы решали?» – поинтересовался он.

Нилов подчеркнул, что в законе он не увидел ни слова о том, что упрощенным видом получения гражданства не смогут воспользоваться уголовные преступники. «Хотелось бы гарантии, что этим не воспользуются преступные элементы», – отметил депутат, обращаясь к Зубову.

Разработчики законопроект пообещали участь замечания ко второму чтению. Документ в итоге был принят 378 голосами «за», при 6 против и 1 воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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