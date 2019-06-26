Россия потеряла спрос на импортные товары

Импорт товаров в Россию снижается, как и внутренний спрос, и в ближайшее время ожидать изменений этих тенденций не приходится. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аналитики института «Центр развития» НИУ ВШЭ, изучив данные Федеральной таможенной службы. По оценке экспертов, ситуация будет усугубляться с падением стоимости российского рубля на фоне снижения мировых цен на нефть.

За май стоимость импорта товаров составила $20 млрд, говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о Государстве и Бизнесе». Без учета сезонности ввоз продукции в РФ сократился на 3% – при этом в апреле снижение составляло 1,1%. Слабый внутренний спрос не позволяет увеличить объем импорта, и ожидаемое экспертами ослабление рубля только усугубит эту тенденцию.

В частности, импорт из стран дальнего зарубежья в мае составил $16,9 млрд. За год эта цифра снизилась на 8%. «В мае резко ускорилось снижение сезонно сглаженной динамики импорта, начатое в предыдущем месяце. Сократился импорт из стран дальнего зарубежья машиностроительной продукции (почти на 10%), химической продукции (-6,6%), продовольствия (-2,2%), текстильных изделий и обуви (-1,3%)», – говорится в докладе.

Пока динамика стоимостных объемов товарных групп не выходит за рамки прошлогодних колебаний импорта. При этом она остается выше сентябрьского минимума 2018 года.

Но эксперты отмечают, что стоимость импорта продукции машиностроения, к примеру, резко снизилась и побила двухлетний рекорд – а именно на эту группу товаров приходится примерно половина импорта из стран дальнего зарубежья. Резкое сокращение могло произойти из-за снижения долларовых цен на фоне продолжения спада физических объёмов ввоза в РФ, полагают эксперты. При этом в целом импорт машиностроительной продукции с 2008 года показывает наихудшую динамику.

Как считают эксперты, именно падение импорта механического оборудования и автомобилей может дать старт для понижательной тенденции. Рост продаж продукции автопрома сдерживает слабый внутренний спрос – некоторый рост в марте уже нивелирован последовавшим за этим двух месячным падением. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае продажи автомобилей составили 137,6 тысячи: на 6,7% меньше, чем в мае 2018 года, и на 1,7% меньше, чем в апреле. Это свидетельствует о стагнации рынка автопрома, который не смогли спасти даже госпрограммы льготного кредитования.

Растут пока лишь объемы импорта продукции химической промышленности (+6,9% г/г в марте и 0,4% в первом квартале). «Пока, в целом, можно говорить о стагнации импорта: попытка роста, которую мы наблюдали с сентября прошлого года, похоже, не удалась, – отмечают аналитики «Центра развития». – На протяжении последних двух лет ежемесячная стоимость импорта товаров в торговле со всеми странами с устранённой сезонностью изменялась в относительно узком диапазоне 20,0-22,2 млрд долларов».

При этом в ближайшее время вряд ли возможно улучшение ситуации в этой сфере – предпосылок для роста внутреннего спроса и физических объемов импорта товаров в Россию нет. Кроме того, эксперты допускают вероятность усиления давления на рубль. С учетом начавшегося в апреле снижения нефтяных цен и высокой интенсивности оттока капитала (более 35 млрд долларов за пять месяцев), объем импорта будет снижаться и далее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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