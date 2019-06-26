ЧП в Подмосковье: девять человек попали в больницу после капельниц

В Подмосковье пришлось госпитализировать девять человек, которые почувствовали себя плохо после капельниц, поставленных им в дневном стационаре поселка Ржавки. Сейчас медперсонал больницы опрашивают следователи, пострадавших увезли в Солнечногорскую районную больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московском области, инцидент произошел накануне вечером. Скорая помощь доставила в приемное отделение Солнечногорской ЦРБ девять человек в возрасте от 47 до 70 лет. Всем им утром поставили капельницы в дневном стационаре больницы поселка Ржавки. Лекарственные препараты, которые вводили пациентами, были различными, однако в состав всех входил физраствор. «После этого у всех пациентов поднялась высокая температура и начался озноб», – сообщили в ведомстве.

Сейчас состояние всех девяти человек врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Следователи уже начали доследственную проверку – в больнице поселка Ржавки опрашивают медперсонал и осматривают помещения. Образцы физраствора и документация на него уже изъяты, сейчас выясняется, кто являлся производителем и поставщиком этого препарата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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