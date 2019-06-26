Западная интервенция: Сербию подготовили к новой «цветной революции»

Западные «колонизаторы» 18 лет готовили в Сербии новую «цветную революцию» и сформировали нужную протестную массу для организации переворота. При этом «интервенты», которые сейчас действуют руками сербской оппозиции, намерены добиться официального признания Белградом Косова, приостановки строительства «Турецкого потока» (через Сербию), а также разрушения партнерских отношений с РФ и партнерства с КНР. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы докладе «Технологии и методы социально-политического давления Запада на власть в Сербии», подготовленного экспертами аналитического центра «Агентство социального инжиниринга» и портала «Балканист.ру».

Как поясняют авторы исследования, в современном мире колонизация суверенных государств идет не открыто, а путем «мягкой и умной силы». Новые «крестоносцы» предпочитают использовать социальный инжиниринг, и переформирование общественного мнения, чтобы устраивать «цветные революции». «Прежде всего, такой экспансии подвержены страны, где принципы западной «либеральной демократии» не поддерживаются обществом, а власть проявляет национальный характер», – отмечается в докладе.

Как считают эксперты, эти процессы происходят и в Сербии, где уже более 18 лет при помощи «цветных» технологий ведется агрессия против населения. «Параллельно с этим осуществляется наступление на национальные политические элиты, чтобы вернуть полноту власти лоббистам Запада, «значительно зачистить» политическую платформу от сильных политических партий и блоков, ориентированных на сотрудничество с Россией и провести масштабное перепрограммирование сербского общества», – говорится в докладе.

По оценке авторов исследования, новые «крестоносцы» в Сербии пытаются внедрить в подсознание людей следующие установки: «Косово больше не Сербия», «НАТОвские бомбардировки Сербии были нужны для защиты мирного населения и виноват в них Слободан Милошевич» и «югославская армия и сербские подразделения – виновники развязывания войны в Югославии и именно они устраивали военные преступления» – «сербы должны каяться». Для осуществления этих планов многочисленные американские и европейские фонды вложили более $1 млрд, а нынешняя сербская молодежь уже спокойно слушает лекции о «преступлениях» своего народа.

Как отмечают эксперты, первая кампания по организации очередной цветной революции состоялась в начале апреля 2017 года – основной силой как раз стала молодежь и профсоюзы. А уже в декабре 2018 года внешним акторам удалось запустить машину протеста, который продолжается уже более полугода и включает около 30 эпизодов демонстраций и протестов в Белграде и других городах Сербии. При этом протесты были переведены в антиправительственное русло с обвинениями правительства президента Сербии Александра Вучича в узурпации власти, притеснении гражданских институтов и предательстве национальных интересов.

«Интервенты продолжают создавать звенья одной цепи подобных событий, составляя этапы продвижения «цветной революции» и достижения трех главных задач: признания Косово, приостановки строительства «Турецкого потока» (через Сербию), а также разрушения политической дружбы с РФ и партнерства с КНР», – говорится в докладе.

Примечательно, что по оценке экспертов, поддержка оппозиции в Сербии не превышает 15%, в то время как сторонников официальной власти в стране более 50%.Однако, как пояснили авторы доклада, с помощью манипуляторных технологий в Сербии удалось создать обратную иллюзию.

В то же время, как отмечается в докладе, в Сербии уже существует необходимая протестная масса, которая составляет при надлежащей «накачке» от 10 до 50 тысяч человек только в Белграде. «Этой массовки вполне хватить для создания видимости поддержки большинством. Архитекторы цветной революции могут создать скоординированный удар по необходимой̆ цели (кампании по «цветной революции»). Быстро и незаметно соединиться вокруг определенного катализатора и организовать «цветную революцию», – опасаются политологи.

Вместе с тем в докладе подчеркивается, что нынешняя оппозиция после прихода к власти будет «лоббировать интересы интервентов, отодвинув от рычагов влияния националистов». «Это можно проследить уже сейчас. По вопросу Косово «Союз за Сербию», представил «Декларацию о примирении сербского и албанского народов», документ по договору между «революционерами» и властями Косово», – заключают эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

Сербский ответ НАТО: Белград укрепляет военное сотрудничество с Россией и Белоруссией. / На льготное автокредитование и лизинг выделят 10 млрд рублей. / В центре Москвы обливший себя бензином мужчина потребовал встречи с министром. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»