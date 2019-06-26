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Среда, 26 июня 2019, 18:23 мск

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Дело «Мосгаза»: суд отправил в колонию двух женщин за «визиты» к пенсионерам

Серьезные сроки лишения свободы получили в Москве две гостьи из Смоленской области, которые заходили в квартиры жителей столицы, прикрываясь удостоверениями сотрудниц «Мосгаза». Дамы уносили с собой все ценное, что им удавалось найти.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, фигурантками уголовного дела о крупных кражах стали две приезжие из Смоленской области – 35-летняя Виталия и 32-летняя Луиза Лебедевы. Женщины звонили в дверь пенсионерам, представлялись сотрудницами «Мосгаза» и говорили, что должны проверить газовую плиту. Когда их пускали в квартиру, Луиза отвлекала внимание хозяев, а Виталия в это время искала деньги и ценности в вещах пенсионеров.

В надзорном ведомстве уточнили, что в одной из квартир дамы нашли 600 тысяч рублей, а в другой – золотые часы с браслетом.

Дорогомиловский районный суд по достоинству оценил «работу» лже-сотрудниц «Мосгаза»: Луиза Лебедева получила два года 4 месяца лишения свободы, Виталия – 2 с половиной года. Это время женщинам предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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