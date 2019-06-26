Нападение на сотрудника МАДИ: возбуждено уголовное дело

В Москве по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 15 июня около станции метро «Теплый Стан». Мужчина припарковал принадлежащий ему автомобиль в месте, где остановка транспортных средств запрещена, в связи с чем к нему подошел сотрудник МАДИ и попросил прекратить нарушать правила дорожного движения и начал фиксировать на видеозаписывающее устройство государственный регистрационный знак автомашины. «Водитель, желая воспрепятствовать сотруднику дорожной службы, используя предмет похожий на нож, попытался нанести ему удар в область туловища», – уточнили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всей картины произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

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