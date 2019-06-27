Россия не вернулась к докризисному уровню расходов: почти два десятка регионов закончили квартал с дефицитом

Девятнадцать российских регионов закончили первый квартал нынешнего года с дефицитом бюджетов. Проблемы остаются у целого ряда субъектов РФ, а расходы в реальном выражении все еще остаются ниже уровня 2014 года. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли эксперты Института «Центр развития» Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

Как говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», общий долг регионов и муниципальных образований 1 апреля этого года достиг 2 трлн 457 млрд рублей. Несмотря на то, что это на 4,7% ниже, чем на начало года, ряд субъектов РФ по-прежнему испытывает проблемы.

Первый квартал этого года с дефицитом закончили 19 регионов. 14 из них имели аналогичные проблемы и годом ранее. «Ряд регионов с хроническим бюджетным дефицитом, например, Республика Мордовия и Орловская область, входят в число российских лидеров по соотношению регионального долга и собственных доходов», – говорится в докладе.

Расходы региональных бюджетов при этом за год выросли в номинальном выражении на 10,1%, а в постоянных ценах рост составил 4,7%. Эксперты отмечают, что на фоне серьезного спада 2015-2016 годов – и до сих пор эти цифры не дотягивают даже до докризисного 2014 года. Например, расходы на образование демонстрировали бурный рост в 2012-2013 годах – они увеличились на 40%. Эксперты объясняют это повышением зарплаты работников сферы образования по указам президента РФ. Расходы в целом за 2012-2013 годы выросли всего на 12%.

После кризиса в 2015-2016 годах снизились и расходы в целом, и траты на образование. Тенденция к росту вновь появилась лишь в 2017-2018 годах. «В целом за период 2011-2019 гг. общие расходы регионов в неизменных ценах выросли на 13,5%, расходы на образование – на 30%, при этом уровня 2013-2014 гг. еще предстоит достичь», – отмечают аналитики.

Перераспределение в пользу региональных бюджетов акцизов на крепкий алкоголь и рост ставок акцизов на автомобильный бензин и дизтопливо помогли пополнить доходы регионов. При этом эксперты отмечают, что нацпроекты пока не показали какого-либо влияния на региональные бюджеты и долги. В целом аналитики отмечают рост номинальных доходов консолидированных региональных бюджетов на 11,3% за год – до 2,8 трлн рублей. Налога на прибыль собрано больше на 11,9%, НДФЛ – на 7,8%, федеральный бюджет перечислил в виде трансфертов на 9,6% больше средств, их общий объем превысил 2 трлн руб. Рост поступлений акцизов за год составил 29%.

Что касается регионального долга, то в его структуре увеличивается доля бюджетных кредитов и сокращается объем коммерческих кредитов банков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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