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Четверг, 27 июня 2019, 14:46 мск

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ЧП в Москве: в туалете торгового центра обнаружено тело недоношенного ребенка

На юге Москвы в туалете одного из торговых центров обнаружено тело недоношенного ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Инцидент произошел накануне вечером. В ведомстве уточнили, что плод новорожденного ребенка возрастом примерно 6 месяцев. В настоящее время установлена его мать – она госпитализирована в одно из медицинских учреждений города.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Как предполагается, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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