ЧП в Москве: в туалете торгового центра обнаружено тело недоношенного ребенка

На юге Москвы в туалете одного из торговых центров обнаружено тело недоношенного ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Инцидент произошел накануне вечером. В ведомстве уточнили, что плод новорожденного ребенка возрастом примерно 6 месяцев. В настоящее время установлена его мать – она госпитализирована в одно из медицинских учреждений города.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Как предполагается, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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