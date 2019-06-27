Эксперт: брикетирование мусора оптимальное решение для российской экономики

Как справиться с огромным количеством несанкционированных свалок в нашей стране, что для этого предпринимают власти, и что в таких случаях делают в Европе – такими вопросами вместе с соотечественниками задаются российские отраслевые эксперты.

Мусорная проблема в России уверенно значится среди самых серьезных – по официальной информации, в год у нас образуется около 70 млн тонн отходов при почти заполненных полигонах. На переработку отправляется в среднем не больше 7% – остальное захоранивают на свалках. И это только официальная статистика, без учета незаконных свалок, количество которых исчисляется тысячами по всей стране.

Дожидаться экологической катастрофы никто не хочет. Одна из активно обсуждаемых специалистами идей – создание продуманной системы по переработке отходов. В развитых странах Европы и мира уже есть многолетний опыт развития этого сегмента – там давно и успешно занимаются сортировкой и переработкой мусора. К примеру, своя система обработки отходов позволила Германии стать лидером в этом аспекте и заставить переработку приносить стране немалую прибыль.

«За рубежом весьма серьёзно подходят к проблеме утилизации мусора. В развитых странах, фактически, создана система управления отходами, основанная на принципе раздельного сбора и сортировки отходов», – говорит председатель Комитета по городскому хозяйству и экономической политике МГО «Опоры России» Станислав Супрунов.

Другой традиционный способ утилизации мусора на мусоросжигательных заводах, отмечает эксперт, за рубежом считается устаревшим, так как при этом в качестве полезного продукта получается лишь зола и шлак, имеющие узкую зону применения – в основном, как сырье для производства строительных блоков и дорожного покрытия.

Переработка же мусора с использованием раздельного сбора отходов позволяет получать много видов различного материала, который затем используется в промышленности. Этот способ обеспечивает производство достаточно дорогого сырья, и, соответственно, высокие доходы компаний, занимающихся утилизацией, объясняет Станислав Супрунов.

Как борются с мусором российские власти?

«В России также принимаются меры по избавлению от проблемы мусорных полигонов, – констатирует эксперт. – Ещё в январе 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании «Российский экологический оператор», которая начала заниматься созданием комплексной системы обращения с коммунальными отходами. «Российскому экологическому оператору» разрешено зарабатывать на мусорной переработке и привлекать в эту отрасль инвестиции».

Кроме того, добавляет Супрунов, в задачи «Российского экологического оператора» входит активное развитие системы раздельного сбора и сортировки отходов. Об этом свидетельствует появление в Москве, специальных наборов контейнеров, предназначенных для разных видов мусора.

«Откладывать решение мусорной проблемы больше невозможно: нужны масштабные инвестиции в его сортировку и переработку, причем вкладываться в это должны и регионы, и центр. Если обобщить, нужно либо отказаться от потребления (что невозможно), либо уменьшить его и тратить часть средств на переработку, соблюдая принцип равноправия регионов», – рассуждает директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский.

В мире сейчас три основных подхода к переработке мусора: это сжигание, захоронение и переработка, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Сжигание – дорогой и технологически сложный процесс, не подразумевающий возможности дальнейшей переработки. Захоронение и переработка связаны друг с другом. В России нередко работают полигоны, на которых мусор просто пересыпают землей, иногда добавляя туда химикатов для стабилизации. В результате нередко пустоты, образующиеся внутри гор мусора, со временем наполняются взрывоопасными газами от гниения, а осадки просачиваются внутрь, проникают в грунтовые воды и отравляют их.

По словам Алексея Антонова, одним из выходов может стать современная технология брикетирования. Компактные брикеты размером около 1,2х1,2 метра, прессуют, обворачивают в слои пленки, лишая содержимое органического мусора и запаха. Такие брикеты можно хранить десятки лет без вреда для природы зимой и летом даже под открытым небом.

«Для российской экономики это оптимальное решение, которое, во-первых, убирает нагрузку с полигонов и окружающих их территорий. Во-вторых, оно позволяет подождать несколько десятков лет, прежде чем приступить к переработке или сжиганию мусора, дает возможность выиграть время в технологической гонке, пользоваться исследованиями и опытом развитых стран, вкладывающих в переработку мусора миллиарды долларов», – резюмирует Алексей Антонов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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