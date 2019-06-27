Рейдерство или мошенничество? Против главы крупнейшего автодилера возбуждено уголовное дело

Глава группы компаний «Рольф» Сергей Петров, а также еще несколько топ-менеджеров компании подозреваются в нарушении закона о валютных операциях. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в 2014 году Петров, который также являлся фактическим владельцем и руководителем кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», вместе с компаньонами составил заведомо ложный договор купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

По версии следствия, после этого через подконтрольный Петрову московский банк деньги были перечислены на счет «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» в австрийском банке и присвоены.

По факту этих событий возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов»).

В настоящий момент следователи СКР вместе с сотрудниками ФСБ проводят обыски дома у фигурантов дела, а также в офисах группы компаний «РОЛЬФ» в Москве и Санкт-Петербурге. Изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников автодилера.

По словам самого Петрова, уголовное дело в отношении него – желание рейдерского захвата» успешного бизнеса. Он сообщил, что на фоне информации о расследовании уголовного дела, ему предлагают продать компанию за полцены. «Может быть, какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать («Рольф») за полцены. (Мы) регулярно получали (предложения о продаже «Рольфа») в процессе всяких выемок. Предложения поступали с осени 2018 года», – цитирует слова Петрова РБК.

«Рольф» – крупнейший в России автодилер, основан в 1991 году. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi – всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером – дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors). Компания владеет логистическим оператором ROLF SCS, оказывающим услуги по транспортировке автомобилей. Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын основателя компании Сергея Петрова.

Выручка «Рольфа» по итогам 2018 года составила 229,67 млрд рублей, чистая прибыль – 6,26 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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