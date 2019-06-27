«Время строить 238 мусоросжигательных заводов!» Депутатов Госдумы напугали ростом онкозаболеваний вблизи таких предприятий

Сегодня представители фракции КПРФ в Госдуме потребовали вернуть «мусорную реформу» в законное русло. «Чиновникам никогда не провести успешную реформу обращения с отходами, пока они зарывают на полигонах демократию», – заявил депутат Валерий Рашкин. Обещания построить в Подмосковье четыре мусоросжигательного завода по образцу современных предприятий Японии и Швейцарии он назвал страшной ложью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Рашкин напомнил о конфликте, который не утихает в архангельском Шиесе, подчеркнув, что местные жители протестуют против незаконного строительства полигона. Тем не менее, полиция задерживает не охранников инвестора, а самих общественников. «Пенсионерку, которую протащили и как мусор скинули в канаву, сейчас судят за избиение двух охранников!» – возмутился парламентарий.

Он также обратил внимание на расследования журналиста Ивана Голунова, посвященных проблемам вывоза и утилизации мусора. «Голунов показал, что за мусорными скандалами стоит Москва и ее мусор. Вероятно, журналиста пытались заткнуть и за это расследование, – сказал Рашкин, сообщив, что верит экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, который заявлял о конфликте с губернатором Подмосковья из-за незаконного ввоза мусора. «Чиновникам никогда не провести успешно реформу обращения с отходами, пока они зарывают на полигонах демократию», – подчеркнул депутат.

Вместе с тем, как отметил Рашкин, еще в 2017 году европейская спецкомиссия заявила, что следует запретить строительство новых мусоросжигательных заводов (МЗС) и вывести из эксплуатации старые. «Оказывается, это ужасно вредно. При сжигании пластика образуется диоксин, вещество вызывает глубокое нарушение обменных процессов, ломает работу иммунной системы, провоцирует онкологию, вызывает бесплодие, яд накапливается в окружающий среде и организме, – сказал депутат. – Исследователи из Испании в 2013 году получили 90 тысяч пациентов и опубликовали отчет о росте заболевания 33 видами рака в зоне от 5 до 50 км от завода».

«Время построить в России 238 МСЗ, решает наше гениальное правительство, – заявил Рашкин. – Да еще каких! Заявляют, что в Подмосковье строится четыре объекта по образцу самых современных предприятий Японии и Швейцарии – это страшная ложь!»

Депутат пояснил, что ученые уже подсчитали – выбросы на российских заводах в несколько десятков раз будут превышать тот объем, который вписан в японский и швейцарские проекты: в частности, диоксина – в 30 раз, ртути – в 10 раз. «Неудивительно, у них шесть ступеней фильтрации выходящих газов, а у нас только три, – пояснил Рашкин. – И то они поняли, что это небезопасно. А нам говорят, что у нас концентрации выбросов все равно будут соответствовать нормативам». Парламентарий сообщил, что, по его данным, на подмосковных МСЗ для занижения концентрации выбросы планируется «просто разбавлять колоссальными объемами атмосферы».

Рашкин подчеркнул, что уже сегодня по результатам внедрения мусорной реформы «главы ряда регионов явно заслуживают отставки». Он потребовал пересмотреть подход к реализации реформы: запускать каждый этап только после одобрения научными кругами и общественностью, обеспечить надзор соблюдения закона об экологической экспертизе, предоставлять общественникам всю документацию, касающуюся МСЗ. «Недопустимо не давать жителям документацию под предлогом защиты коммерческой тайны, как это было с МСЗ в Воскресенске, или с московским МСЗ №4, где инициативной группе пришлось дойти до Верховного суда», – указал он.

Кроме того, в России пора реально стимулировать раздельный сбор мусора, подчеркнул депутат, и привел в пример некоторые штаты США, где «для тех, кто сортирует – отходы вывозят бесплатно». Одноразовый пластик пора запретить на законодательном уровне, заявил Рашкин, продемонстрировав депутатам пакет с пластиковой тарой. «Я прошел по кабинетам в Государственной думе, зашел в буфет, и набрал целый пакет одноразового пластика. Он не перерабатывается, и сжигать его нельзя. Разлагаться это будет десятки и сотни лет – а нам нужно несколько часов, чтобы принять решение в этом зале», – констатировал депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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