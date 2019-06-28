«Очистим Россию от мусора!» В Москве пройдет митинг против строительства «экотехнопарка» в Шиесе

Мэрия Москвы согласовала митинг «Очистим Россию от мусора!» против строительства полигона отходов в Шиесе. Акция намечена 3 июля с 18:30 до 20:30 на Суворовской площади.

Как отмечают инициаторы митинга, что протест Архангельской области прогремел на всю страну «благодаря стойкости и энергии местных активистов». «Именно благодаря мощному сопротивлению общественности есть шансы на то, что вопрос с мусором в Шиесе будет благополучно разрешён. Но даже если эта локальная проблема будет решена, глобальный вопрос с мусором, терзающий многие регионы страны, всё равно останется на повестке дня», – считают организаторы акции – Объединённый оргкомитет оппозиции, в который входят «Другая Россия», движение «Новороссия», «Левый фронт», Партия Дела и другие.

По мнению оппозиционных сил, протест в Шиесе, а также мусорная проблема в стране показали, что нынешняя политическая система не способна эффективно решать экологические проблемы. «Необходимо менять курс, нужно очистить Россию и от мусора в буквальном смысле, и от политического мусора. Архангельская, Московская, Тульская область и многие другие ждут мнения москвичей», – заявили инициаторы митинга.

Отмечается, что аналогичные мероприятия пройдут в этот день и в других регионах страны.

Напомним, в октябре 2018 года комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила проект создания экотехнопарка «Шиес», куда планируется вывозить московский мусор. Предполагается, что сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

С октября прошлого года жители Архангельска, Северодвинска, а также приграничных населенных пунктов республики Коми регулярно проводят митинги против строительства экотехнопарка. Ранее, 18 июня, митинг против полигона прошёл в Санкт-Петербурге, он собрал порядка 700 человек.

Напомним, стоимость «приоритетного инвестиционного проект» Архангельской области экотехнопартка «Шиес» оценивается в 10,5 млрд рублей. Предположительно, бОльшую часть средств на его реализацию выделят из столичного бюджета. Генподрядчиков стройки выступает компания ООО «Технопарк».

В конце января Северо-Западное управление Ростехнадзора провело проверку стройки в Шиесе. По ее результатам в отношении ООО «Технопарк» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 9.5 часть 1 КоАП.

Противники «экотехнопарка», местные жители развернули в Шиесе «партизанскую войну» против стройки. Они размещают в соцсетях фото и видео отчеты с ночных и дневных дежурств, «сводки» происшествий со своих дежурств, фото палаток, которые были куплены на пожертвования.

В мае этого года после протестов в регионе строительство полигона было «законсервировано». Однако, как опасаются активисты, в любой момент стройка может быть разморожена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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