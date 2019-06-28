Потоп вблизи «Шереметьево»: подъезды к аэропорту оказались под водой

Сегодня в связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1. В частности, как сообщила пресс-служба аэропорта, затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

«На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта. Для проезда к месту назначения в данном районе на автомобиле рекомендуем использовать альтернативные пути. Для доступа в Терминал В пассажирам рекомендовано пользоваться Аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом (МТП)», – говорится в сообщении в официальном аккаунте «Шереметьево» в соцсети «Вконтакте».

В пресс-службе аэровокзала отмечают, что поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями «Шереметьево 2» (терминалы D, E, F, Аэроэкспресс) и станцией «Шереметьево 1» (Терминал В) в регулярном режиме. «Проезд бесплатный. Время в пути – 4 мин», – уточняется в сообщении.

По данным радиостанции «Говорит Москва», причина затопления дорог не только в обильных осадках: сказались затянувшийся ремонт и неработающие ливневки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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