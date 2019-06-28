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Пятница, 28 июня 2019, 14:52 мск

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Первая жертва московского ненастья: дерево убило женщину

В Москве умерла 59-летняя женщина, на которую накануне в парке во время порыва ветра упало дерево. ЧП произошло вечером 27 июня в Воронцовском парке, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Сообщается, что женщина была госпитализирована, однако спаси ее не удалось.

По словам источника, всего в Москве из-за порывов ветра и сильного дождя пока упало десять деревьев.

Как сообщал «Новый День», МЧС второй день подряд объявляет в столичном регионе штормовое предупреждение. Сегодня в городе и по области ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с этим МЧС советует водителям снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме этого, автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Из-за порывистого ветра москвичам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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