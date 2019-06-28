Путин заверяет Запад, что «очистил» Россию от олигархов

В России больше нет олигархов, а крупные компании не используют преференции от близости к властным структурам. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов. Олигархи – это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы, – отметил он. – У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет».

В ответ на замечание журналистов о политике ЦБ РФ, на которую жалуются олигархи, глава российского государства заявил, что Центробанк последовательно занимается оздоровлением финансовой системы, при этом рынок покидают неэффективные и полукриминальные финансовые организации. Путин отметил, что такие действия ЦБ затрагивают не только крупные компании, но и интересы вкладчиков – рядовых граждан.

«Здесь у нас приняты соответствующие нормативные акты, которые минимизируют потери граждан, создают им определённую тоже подушку безопасности, хотя в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться отдельно, – пояснил он. – А в целом работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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